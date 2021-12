Progetto BE WATER

Online il toolkit per l’educazione ambientale tramite gli sport acquatici

(Malé, 23 Dic 21) Si è chiuso il progetto Europeo "Be Water", un progetto co-finanziato dal programma europeo Erasmus +, che aveva come partner il Parco Fluviale Alto Noce, la Federazione Italiana Rafting, partner sloveni, il Rafting Club "Gimpex Straza" e croati, il Kajak Kanu klub "Rastocki mlinari".





Si è svolta in Italia, a Malè (Tn), venerdì 03 dicembre 2021, presso la sede della Comunità della Valle di Sole, la conferenza di chiusura del progetto sul tema "Gli sport acquatici per la consapevolezza ambientale", evento che è stato trasmesso in diretta streaming anche sulle pagine facebook della Federazione Italiana Rafting e World Rafting Federation.





Nel corso degli ultimi tre anni di attività, sono stati organizzati corsi di formazione su tematiche ambientali locali e globali dedicati alle guide rafting, canoa e kayak ma anche attività partecipative e di educazione ambientale rivolte a turisti e portatori d'interesse del territorio, viste studio internazionali per guide, …. tutte attività mirate a valorizzare e utilizzare gli sport outdoor acquatici come mezzo di educazione e sensibilizzazione ambientale.





Nel corso del progetto è inoltre stato realizzato un "DidActive Toolkit", un kit composto da video, infografiche e dispense per avvicinare le guide rafting, canoa e kayak (così come gli appassionati di sport acquatici) all'ecologia fluviale, alle problematiche locali e nazionali sull'utilizzo dell'acqua e alle specificità ambientali locali!



Il "DidActive Toolkit" del progetto Be Water è scaricabile QUI !

Per maggiori informazioni sul progetto Be Water: