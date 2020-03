Progetto europeo Interreg Central Europe CEETO: resoconto

Central Europe Eco-TOurism: un progetto per promuovere un modello innovativo di pianificazione del turismo sostenibile

(Sassalbo, 18 Mar 20) Obiettivo del progetto è quello di proteggere e valorizzare il patrimonio naturale delle aree protette, promuovendo un modello innovativo di pianificazione del turismo sostenibile, ispirato ai criteri contenuti nella Carta Europea per il Turismo Sostenibile (CETS).



Delle 8 azioni pilota previste, 3 sono in Emilia-Romagna e interessano anche il Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano, in particolare le aree della Pietra di Bismantova e quella di Lagdei. Sono state sviluppate azioni di monitoraggio degli accessi ai due siti, entrambi SIC e sofferenti di un buon numero di afflussi turistici in estate che possono mandare in crisi il sistema naturalistico di queste zone.



L' approccio partecipativo ha lo scopo di ridurre i conflitti d'uso del territorio, sostenere la coesione sociale e territoriale, migliorare la qualità della vita delle comunità locali ed incoraggiare il settore turistico a contribuire attivamente alla conservazione della natura.

L'approccio integrato includerà aspetti ambientali, sociali ed economici al fine di definire e testare modelli innovativi per un turismo sostenibile, che siano in grado di rafforzare l'efficacia delle politiche e delle misure di conservazione della natura applicate nelle aree protette e di rendere il turismo un vero e proprio volano sia per la protezione della natura, sia per il benessere socio-economico locale.



Il progetto, iniziato il 01/06/2017, terminerà il 31/05/2020 e vede coinvolti 11 partners appartenenti a sei diverse nazioni: IT, DE, AT, HU, SI, HR.

Denominatore comune delle aree protette oggetto del progetto è la presenza di un flusso turistico diversificato e non sempre consapevole del valore e delle fragilità delle aree protette stesse.



Nella documentazione seguente, in inglese, un resoconto di quanto successo.

Altri approfondimenti sono disponibili, sempre in lingua inglese, sul sito ufficiale del progetto:

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CEETO.html