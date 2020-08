Vivere in una Riserva Mab Unesco: la scelta di Alessandro

L'intervista ad Alessandro Malvolti nell'ambito del progetto rESISTERE in Appennino

(Civago, 30 Ago 20) Quasi cinquant'anni fa, nel 1971, l'UNESCO lanciò il programma Mab - uomo e biosfera, manifestando una lungimirante consapevolezza rispetto all'inscindibilità di questo binomio. In tal modo, l'agenzia delle Nazioni Unite - che dal 1948 promuove la pace e la cooperazione tra i popoli attraverso l'educazione, le scienze, la cultura - sancì un principio che, fino a quel momento, era stato patrimonio di pochi: la pace tra le comunità e i popoli passa attraverso il rispetto e la conservazione degli ecosistemi. Neppure la conferenza Onu dell'anno successivo ebbe la capacità di porre sullo stesso piano di rilevanza per uno sviluppo sostenibile gli esseri umani e gli habitat naturali. L'Unesco, con la creazione delle Riserve di Biosfera sparse in tutto il pianeta, ha di fatto messo in pratica ante litteram alcuni di quelli che sarebbero divenuti i pilastri concettuali e le sfide che l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile avrebbe portato con sè.



Ecco allora che la storicità dell'insediamento umano nel suo dialogo con l'ambiente, il contesto naturale che ha reso possibili determinate espressioni produttive e sociali, la necessità di preservare gli ecosistemi ed implementarne la resilienza, sono divenuti i cardini del programma Mab - nel quale le due (solo in apparenza) controparti sono protagoniste paritarie di una visione di progresso "dal basso" e integrata.



Una visione che, a mio avviso, riecheggia nelle parole di Alessandro Malvolti, gestore del rifugio San Leonardo al Dolo (Civago, comune di Villa Minozzo) e guida ambientale, intervistato dal Club per l'Unesco di Carpineti nell'ambito del progetto rESISTERE in Appennino.

Un montanaro trapiantato in città, che poi torna in montagna per dispiegare un progetto di vita nei luoghi che lo hanno visto crescere.

Un progetto in cui il legame con la terra e l'acqua non è meno necessario con quello intessuto con i propri simili.



Ecco a voi dunque il link dove reperire la video intervista:

https://youtu.be/3x-pgZvcpWM

(Chiara Torcianti)