Il progetto “Dopo di Noi: per un futuro costruito insieme”

Un calendario benefico delle bellezze naturali della parte Lunigianese della Riserva di Biosfera MAB UNESCO

(Villafranca in Lunigiana, 03 Dic 20) L'Associazione Lunigianese Disabili (A.L.D.I.) è fortemente impegnata per dare una risposta concreta alle famiglie che quotidianamente vivono la condizione di disabilità. Il problema più dirimente per queste famiglie è dare un futuro ai figli una volta che i genitori non possano più occuparsene. Da questa incognita è nato il progetto "Dopo di Noi: per un futuro costruito insieme", che prevede la costruzione di un fabbricato a uso di civile, abitazione nella splendida cornice della selva di castagni di Filetto, frazione del comune di Villafranca in Lunigiana (MS), come prima risposta al bisogno di un'accoglienza familiare alle persone disabili quando viene meno il sostegno della loro famiglia. Il presidente dell'associazione A.L.D.I., l'architetto Paolo Bestazzoni, spiega: "Il percorso che ha portato una piccola associazione della Lunigiana a questa importante iniziativa, è sicuramente da ricercare nelle forti motivazioni delle famiglie che hanno un figlio disabile.

Il loro maggior tormento è il futuro dei propri figli disabili e la costante preoccupazione, per non dire angoscia, di chi si prenderà cura di loro quando i genitori non ce la faranno più o non ci saranno più".

Il progetto è stato presentato insieme a una rete di partner – tra cui l'Associazione Paraplegici della Provincia di Massa Carrara, sezione di Fivizzano, e l'Anfass-Onlus di Massa Carrara – sul bando 2017 "Integrazione e Inclusione: una sfida possibile" della Fondazione Carispezia, bando biennale che prevedeva tra gli obiettivi il rafforzamento dell'offerta domiciliare del "Dopo di Noi" sul territorio della provincia spezzina e della Lunigiana.

"Lavorare al progetto del "Dopo di Noi" ha significato prima di tutto intervenire sul "Durante Noi", - continua Bestazzoni - attraverso un insieme di azioni che le famiglie devono iniziare ad affrontare nel momento in cui sono ancora in grado di organizzare responsabilmente il futuro del proprio figlio. L'idea del "Dopo di Noi" è un'idea di solidarietà speciale, che significa coraggio, cura e responsabilità. È la capacità e la sfida di andare oltre il presente e di là dall'individualità".

L'associazione di Turismo Responsabile Farfalle in Cammino, la Cooperativa Sigeric con la collaborazione del gruppo Lunigiana World hanno proposto di sostenere il progetto con le bellezze naturali della Lunigiana: da qui l'idea di un calendario che raffigurasse le cascate e i luoghi naturali più emblematici del territorio della Riserva di Biosfera del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano.

Gli introiti della vendita di questo calendario andranno completamente a sostenere le spese del progetto.

Le bellezze del territorio sono a servizio della comunità.

Per acquistare una copia o saperne di più, si può scrivere a info@farfalleincammino.org.

(Mattia Olivieri)