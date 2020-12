Smartworking in Appennino, si può fare

Pontremoli si prepara a diventare la nuova capitale dei liberi professionisti che utilizzano il mondo digitale per (re)inventarsi una nuova dimensione o attività lavorativa

(Pontremoli, 09 Dic 20) In questo momento storico la tecnologia ha permesso nuove modalità di lavoro e ha aperto nuove possibilità di vita, come scelta temporanea o permanente. Vari borghi e paesi si sono proposti come mete di riferimento per coniugare lavoro, agile e qualità della vita e tra questi anche Pontremoli con il progetto StartWorking, coordinato dall'Associazione Farfalle in Cammino.

"Decine le richieste di informazioni via telefono ed email e, prima che la Toscana diventasse zona rossa, già alcuni smartworker sono venuti con noi in una giornata di sopralluogo e conoscenza di Pontremoli" ci dice Andrea Angella, uno delle anime del progetto. "Ci ha stupito, poi, il grande interesse dei Media nazionali. La notizia è stata ripresa da Il Sole 24 Ore, Il Corriere della Sera, Huffington Post, Rai Radio 1 e molti altri. Già questo è un importante risultato raggiunto".

Ecco il progetto: siamo a Pontremoli, Lunigiana, Toscana, comune facente parte del prossimo allargamento della Riserva della Biosfera Appennino tosco emiliano, lo Smart-working impazza e un gruppo di ragazzi lancia l'iniziativa StartWorking presentando Pontremoli come alchimia perfetta: "vicina a città importanti, al mare e ai monti, può vantare la presenza di tutti i servizi che servono, un'ottima qualità della vita e un senso di comunità unico e travolgente". Per questo invitano chiunque a incominciare a lavorare da Pontremoli.

"Nello stesso tempo impiegato per andare da Monza a Milano, da Pontremoli si possono raggiungere otto capoluoghi di provincia, passare dal mare della Versilia, alle 5 terre, agli impianti sciistici dell'Appennino tosco emiliano, fino alle Alpi Apuane. Milano è a sole due ore di auto, in più, a Pontremoli ci sono un'infinità di servizi: dalla fibra, a centinaia di esercizi commerciali, bar e ristoranti, scuole, associazioni di volontariato, oltre a stazione e autostrada".

Pontremoli è una città viva, dove tutti si conoscono e dove si respira il profumo di comunità. Questo è il valore aggiunto che, secondo i promotori, deve essere il biglietto da visita del progetto e a questo serve la giornata di conoscenza offerta gratuitamente a tutti gli interessati, non appena si potrà tornare a viaggiare.

Per chi deciderà di trasferirsi per brevi o lunghi periodi, è stato attivato un servizio di ricerca abitazione e un "welcoming" gratuito. Ognuno sarà affiancato a persone del posto che accoglieranno a Pontremoli, con le sue tradizioni, i suoi abitanti e gli altri Start-workers, così da entrare nel tessuto sociale della città. Maggiori informazioni sul progetto sul sito www.startworking.live.

(Pierangelo Caponi)