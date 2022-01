Ne parla il Centro Laudato Si' di Bismantova stasera lunedì 10 gennaio

(Sassalbo, 10 Gen 22) Una conferenza di presentazione dei risultati, resi noti nel settembre scorso, del terzo inventario nazionale forestale e del carbonio (in sigla Infc 2015) rilevato dai Carabinieri Forestali della Biodiversità e Parchi con la collaborazione del Centro Ricerca Foreste e Legno Crea di Trento. Si terrà on line stasera lunedì 10 gennaio alle ore 18 nel quadro di un ciclo di conferenze che si tengono ogni primo lunedì del mese organizzate dal Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano e dal Centro di etica ambientale Cea di Parma. L'incontro avrà per oggetto: "I boschi italiani: consistenza e dinamiche" e sarà condotto dal Colonnello Giuseppe Piacentini dei Carabinieri Forestali del Parco.

Gli inventari forestali nazionali sono i più importanti strumenti conoscitivi per le decisioni di politica forestale e ambientale a livello nazionale ed internazionale: registrano lo stato delle risorse forestali di un paese e le sue variazioni nel tempo. Più di recente essi quantificano anche le riserve di carbonio presenti negli ecosistemi forestali e vengono periodicamente aggiornati come rete di monitoraggio permanente in grado di fornire risultati con validità statistica sulle dinamiche evolutive e ambientali e sul sequestro e lo stoccaggio di carbonio dei boschi, al fine di perseguire gli "Obiettivi di sviluppo sostenibile" dell'Agenda 2030 a sostegno della transizione ecologica e dell'adattamento al cambiamento climatico e per giungere entro il 2050 agli obiettivi di decarbonizzazione assunti in sede internazionale.

Prosegue così l'educazione ambientale del Centro Laudato si' di Bismantova, le cui conferenze - le ultime due su Glasgow del prof. Corrado Clini - sono consultabili nel canale youtube della Scuola di etica ambientale - Laudato si'.

Per partecipare basta collegarsi al seguente link: https://us06web.zoom.us/j/82906371782?pwd=OTJORExNbTZvNDdRZHp3MnNtNHlWZz09.