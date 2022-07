(Sassalbo, 22 Lug 22) Mercoledì 20 luglio si è svolta la "Notte del Gambero (di fiume)" Autropotamibius Pallipes nel Comune di Casina, sul territorio dell'Appennino Reggiano, organizzata nell'ambito del progetto LIFE CLAW in collaborazione con il Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano e la Pro Loco Bergogno Medievale.

L'evento, dedicato alle famiglie, mira a sensibilizzare e ad aumentare la consapevolezza verso questa specie ormai in pericolo di estinzione e dei fragili ecosistemi acquatici che lo ospitano sul territorio del Parco Nazionale dell'Apppennino tosco emiliano.

Dopo una breve introduzione dedicata alla presentazione del programma Life e con focus sulle azioni del progetto Life Claw descrivendo in sintesi la biologia del gambero, le minacce antropiche che nuocciono a questa specie, i tecnici del progetto LIfe Claw Arianna Garofolin e Maria Chiara Contini hanno consegnato a tutti i partecipanti materiale divulgativo per approfondire i contenuti e i dettagli progettuali. Finita la breve presentazione, i partecipanti affiancati dai tecnici di progetto muniti di torce hanno proseguito la serata in un fantastico trekking notturno alla scoperta del gambero di fiume autoctono e del suo fragile ecosistema fluviale.

Al termine della serata oltre ai gadget per i bambini è stato diffuso un pieghevole nel quale sono suggeriti i comportamenti corretti da tenere in ambiente laddove si incontrassero delle popolazioni di gambero di fiume e tutti i riferimenti per contattare i tecnici del progetto.

Si ringraziano tutti i partecipanti per l'interesse dimostrato!️

Per chi fosse interessato a partecipare vi ricordiamo che venerdì si terrà un'altra notte del Gampero a Monte Sporno (Calestano) nell'Appennino parmense, comune della Riserva di Biosfera Unesco Appennino tosco-emiliano:

LA NOTTE DEL GAMBERO

Venerdì 22 Luglio ore 2030

Monte Sporno Parco Naturale a Calestano PR Partecipa all'ESCURSIONE NOTTURNA gratuita insieme ai tecnici di Lifeclaw, il progetto cofinanziato dall'Unione Europea e dedicato alla conservazione del gambero di fiume autoctono (il suo nome è Austropotamobius pallipes, ma è comunemente chiamato gambero d'acqua dolce), una specie in pericolo di estinzione. Venerdì sera sarà un'occasione unica per scoprire l'ecosistema di questa importante e particolare specie in pericolo d'estinzione. Si tratta di un evento organizzato da Parchi del Ducato e Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano nell'ambito di Montesporno Fest, in comune di Calestano (PR). L'escursione è gratuita e sarà condotta da una guida ambientale escursionistica.

LA NOTTE DEL GAMBERO è un evento dedicato a: appassionati di natura, famiglie (bambini da 8 anni in su), guide ambientali escursionistiche, insegnanti.

Attrezzatura obbligatoria: scarpe da trekking/scarponcini, torcia, felpa.

Per info e prenotazioni: Elena Ravazzi - 347333617