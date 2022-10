(Sassalbo, 15 Ott 22) Lo straordinario progetto europeo per la tutela degli impollinatori, coordinato dal Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano, nella Riserva di Biosfera dell'Appennino tosco-emiliano a Tg 2 Dossier, la storica rubrica del Tg2 dedicata all'informazione e all'approfondimento su temi di attualità. A realizzare il servizio Angelica Fiore, vicecaporedattrice Tg2, che ha intervistato alcuni protagonisti di Life BEEadapt del Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano. Ai microfoni si sono alternati Willy Reggioni, project manager di questo progetto e Giovanni Carotti, entomologo senior, con riprese sul posto, immagini dal drone su Bismantova e inquadrature anche sul Centro Laudato Si'.

La puntata andrà in onda sabato 14 ottobre alle 23 su Rai 2 e, in replica, domenica 15 ottobre alle 8.45. Invece, sempre sabato alle 13 e alle 20.30, all'interno del Tg2, due servizi di presentazione della puntata che, al suo interno, dedicherà ampio spazio al progetto per la tutela degli impollinatori, con riprese a Bismantova, ma anche una intervista a Tiziana Sarti dell'azienda agriapistica Strega Rossa di Viano.