Il contributo del progetto Life AgriCOlture

(Sassalbo, 19 Ott 22) Giovedì 20 ottobre dalle ore 15 incontro formativo/informativo in modalità mista (in presenza e meeting web su piattaforma zoom) rivolto a docenti, esperti tecnici e dirigenti scolastici dedicato alla presentazione dei contenuti didattici e delle opportunità gratuite riservate alle istituzioni scolastiche (secondarie di II°) del territorio della Riserva di Biosfera Appennino tosco-emiliano.

Presso la sede del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale in Corso Garibaldi, 42 a Reggio Emilia

On line su piattaforma zoom al link Entra nella riunione in Zoom : https://us06web.zoom.us/j/84841927720 a

Per partecipare è necessario iscriversi compilando il form: https://forms.gle/nTEVCTmz4qaHebUh8

L'agricoltura, in particolare i suoli agricoli, possono avere un ruolo cruciale sulla mitigazione dei cambiamenti

climatici. In questo contesto, Life agriCOlture, un progetto cofinanziato dall'Unione Europea attualmente in

corso nell'Appennino tosco-emiliano, si pone l'obiettivo di limitare le perdite di carbonio in atmosfera e

aumentarne il sequestro, grazie all'applicazione di buone pratiche agricole e di prevenzione del dissesto che

siano rispettose del carbonio organico conservato nel suolo.

Il progetto, oltre alla sperimentazione, di buone pratiche in agricoltura e allo sviluppo di azioni per la

mitigazione del cambiamento climatico, ha altresì tra i suoi obiettivi alcune azioni riconducibili alle scuole e

giovani che si affacciano al mondo del lavoro e dell'Università:

 la diffusione delle buone pratiche studiate e sperimentate nelle aziende

 la presentazione dei dati e dei risultati raggiunti a livello teorico pratico,

 azioni di informazione e formazione delle giovani generazioni sulle tematiche dedicate al clima, allo

sviluppo sostenibile, all'economia circolare, alla tutela dell'ambiente, all'agenda 2030, al paesaggio...

 la promozione e specializzazione dei green jobs.

Il seminario, rivolto a docenti, esperti, tecnici e dirigenti scolastici è dedicato alla presentazione dei contenuti

tecnico-scientifici e delle opportunità didattiche e formative gratuite riservate alle istituzioni scolastiche

(secondarie di II°) del territorio della Riserva di Biosfera Appennino tosco-emiliano.

Al termine del seminario verrà rilasciato un attestato a tutti coloro che hanno aderito in presenza e on line.

Programma della giornata

Dalle ore 14:45 registrazione partecipanti

ore 15:00 saluti istituzionali Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale e Parco Nazionale dell'Appennino tosco

emiliano.

ore 15:10 il progetto life agricolture: i partner, gli obiettivi i contenuti

ore 15:45 Il progetto life agricolture a scuola: sintesi dei temi, delle attività e dei moduli didattici ideati, in

aula e in ambiente

ore 16:30 modalità di adesione alle proposte didattiche gratuite riservate alle Istituzioni scolastiche a cura di

0re 16:40 dibattito, domande approfondimenti

ore 17:00 conclusione e consegna attestati di partecipazione

nel corso dell'incontro interverranno:

Avv. Domenico Turazza, Direttore Bonifica Emilia Centrale

Arch. Luca Filippi project manager Life AgriCOlture

Dott.Ssa Francesca Moretti, Servizio Conservazione della Natura- Parco Nazionale dell'Appennino

tosco emiliano.

Dott. Mattia Tavaroli, tecnico incaricato sul progetto Life Agricolture presso Parco Nazionale

Appennino tosco - emiliano

Per tutti gli approfondimenti e le informazioni riguardanti le proposte didattiche, le iscrizioni delle scuole alle

proposte didattiche e le uscite sul territorio potete contattare.

Marzia Bonicelli mbonicelli@emiliacentrale.it

Natascia Zambonini educazioneambientale@parcoappennino.it