(Sassalbo, 21 Ott 22) Nel 2019 la Riserva della Biosfera Appennino tosco-emiliano ha realizzato il proprio Action Plan, uno strumento partecipato e condiviso con gli stakeholder del territorio, attraverso cui declinare a livello locale, gli obiettivi di sviluppo sostenibile globali promossi dal programma MAB UNESCO.

L'Action Plan di una Riserva della Biosfera non ha titolo per determinare la pianificazione o la gestione del territorio (non introduce norme o regole), ma funge da strumento di coordinamento e valorizzazione delle migliori progettualità del territorio. Il focus principale dell'Action Plan dell'Appennino tosco-emiliano è favorire un processo di cultura, consapevolezza e capacità delle risorse umane per l'Appennino. L'Action Plan deve far sì che il riconoscimento a Riserva di Biosfera MAB UNESCO sia stimolo concreto ed efficace per le comunità dell'Appennino Tosco Emiliano, favorendone l'adeguatezza alle sfide della competizione internazionale.

La "banca progetti" dell'Action Plan è stata già oggetto di un aggiornamento a dicembre 2021, e ora si intende aprire una nuova fase di aggiornamento, soprattutto per favorire l'inserimento di progettualità relative ai territori che sono entrati a far parte della Riserva della Biosfera a settembre 2021.

Tutti i soggetti, pubblici e privati, possono proporre nuovi progetti (in essere o in programmazione) che contribuiscano ad adottare gli obiettivi di sostenibilità della Riserva di Biosfera compilando il semplice seguente form forms.gle/RhMy4Xc2wq8vz79W6 entro mercoledì 30 novembre 2022.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti potete contattare Filippo Lenzerini (filippo@punto3.it)