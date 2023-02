Le assemblee territoriali e la pace

(Sassalbo, 24 Feb 23) Dopo 5 partecipati ed appassionati incontri diretti ci racconteremo online le esperienze MAB dei cinque territori : Giarola, Luni, Castelnuovo Garfagnana , Piane di Mocogno e Reggio Emilia. Oggi Venerdì 24 febbraio dalle 15 alle 17 in modalità online . Sarà un rapido scambio di esperienze ed emozioni.

L'assemblea verrà trasmessa on-line in diretta Streaming sulle pagine YouTube e Facebook del Parco nazionale.Il link per la connessione è https://youtube.com/live/xSjFyNNLNLc