(Sassalbo, 13 Mar 23) Sarà presentata il 15 marzo la guida per le azioni da compiere per tutti coloro che si ispirano alla enciclica di Papa Francesco, redatta dallo Stockholm Environment Institute (SEI) e dal Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale (DSSUI). Il risultato di questa collaborazione unica è un booklet illustrato che mette in connessione la scienza riguardante il cambiamento climatico, la biodiversità e l'uso sostenibile delle risorse con i messaggi della Laudato si', l'Enciclica sulla cura della casa comune di Papa Francesco. La guida abbraccia il sapere scientifico sulle questioni ambientali più urgenti e spiega come le persone e le comunità possono agire per costruire un futuro più sostenibile e socialmente giusto. Attraverso panoramiche concise, ma scientificamente solide sulla crisi climatica, la biodiversità, la gestione delle risorse idriche, l'inquinamento atmosferico e sulla produzione alimentare sostenibile, la guida illustra cosa è necessario cambiare e suggerisce molteplici possibili azioni da intraprendere.