(Sassalbo, 03 Apr 23) Nel quadro del Programma "UNESCO Earth Network" per l'assistenza alla gestione dei siti UNESCO, specialmente delle riserve della biosfera, finanziato dal Governo italiano in base all'accordo fra MASE e UNESCO del 1 dicembre 2020, il Segretariato UNESCO attiverà da oggi, lunedì 3 aprile, il primo massive open online course (MOOC), "One Health Approach", dedicato al legame fra salute umana e ambiente, della durata di 10 settimane. Il corso, gratuito, sarà svolto in inglese, francese e spagnolo ed includerà una sessione di domande/risposte con il Prof. Serge Morand, ricercatore del Centro Nazionale di Ricerca Scientifica (CNRS) francese, noto per i suoi studi sul legame fra conservazione e uso sostenibile della biodiversità e controllo delle epidemie.

Ulteriori informazioni sul corso, incluse le modalità di registrazione, sono raggiungibili al seguente indirizzo:

New UNESCO online course stresses link between environmental and human health | UNESCO