Le prossime tappe

(Sassalbo, 25 Lug 23) Proseguono le iniziative del calendario "In cammino tra i paesaggi della Via Matildica del Volto Santo". Progetto dell'Osservatorio Locale del Paesaggio Appennino reggiano dell'Unione Montana, insieme a Parco Nazionale, Parchi Emilia centrale oltre ai comuni e le tante associazioni locali toccate da questo antico e moderno cammino tra Mantova e Lucca, che attraversa il territorio della Riserva della Biosfera Unesco.

Le prossime tappe saranno in alto Appennino reggiano e modenese.

La prima sarà sabato il 29 Luglio in collaborazione con ente Parchi Emilia Centrale dedicata ad un tratto della variante modenese di questo cammino che era un direttrice con diverse possibilità di percorrenza. Appuntamento alle 14.30 a Romanoro (MO), da dove si imboccherà "il Tracciolino", l'antico percorso ferroviario dell'inizio '900 per il trasporto di materiale per la costruzione della diga Fontanaluccia/Gazzano, destinazione della passeggiata. Ad accompagnarci la GAE Edda Chiari, necessaria la prenotazione al 338 6744818.

La seconda tappa sarà domenica 30 luglio, in collaborazione con Altri Passi e Cooperativa Altimonti, con partenza alle ore 9:00, da Civago. E' la tappa più alta della Via Matildica del Volto Santo, attraversa il l'Abetina Reale, i Passi delle Forbici, del Giovarello, delle Radici fino ad arrivare San Pellegrino in Alpe, da dove è previsto il rientro con bus navetta a pagamento, a costo convenzionato.

Ad accompagnarci la GAE Fabrizio Ganapini, necessaria la prenotazione al 349 1184978.

L'osservatorio locale del Paesaggio è promosso dalla Regione, che sostiene il progetto "In cammino tra i paesaggi della Via Matildica del Volto Santo", per valorizzare il rapporto delle Comunità con il proprio territorio, attraverso come forme di collaborazione tra i soggetti territoriali (enti, associazioni, cittadini) nella riflessione sul proprio paesaggio, basata sulla conoscenza del territorio.