Ciaspole e torcia frontale

Ciaspolata serale dal tramonto al buio verso gli ampi spazi del Monte Tavola

Sabato 4 Gennaio 2020

Verso i morbidi prati del Monte Tavola attraverso l'ampia strada ci incammineremo per gustare le ultime luci del tramonto. Il cielo si farà progressivamente scuro e ci darà modo di gustare le infinite sfumature di rosa che precedono l'oscurità. Supportati dall'uso delle torce, porteremo a termine la nostra panoramica escursione sui prati, per poi rientrare in Rifugio in tempo per la cena.

Tempo di percorrenza soste escluse: 3 ore; dislivello massimo 250 m; orario di rientro previsto: 19,30 circa.

Grado di difficoltà: escursione medio facile, adatta anche a principianti in forma e disposti a faticare un po'.

Necessità: torcia se possibile frontale, cuffia, sciarpa, guanti, scarponi, ciaspole (noleggiabili al Rifugio su prenotazione) e bastoncini, e quanto altro utile per una escursione invernale, in caso di assenza di neve si effettuerà come passeggiata. Al rientro al Rifugio alle 19,30 possibilità di cena insieme (alla carta), prenotazione alla Guida o al Rifugio.

Quota individuale accompagnamento: € 15 adulti, € 10 ragazzi (10-13).

Prenotazione obbligatoria Antonio 328.8116651 antonio.rinaldi.76@gmail.com - www.terre-emerse.it / Fb Terre Emerse

Corniglio 43021 Italy Luogo: Rifugio Lagdei, ore 16.30

Comune: Corniglio (PR)

Provincia: Parma Regione: Emilia-Romagna



