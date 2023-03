Riserva Naturale Orientata Bosco della Frattona

LABORATORIO PER BAMBINI RIDUCI, RIUSA, RICICLA, parliamo di raccolta differenziata

Giovedì 23 Marzo 2023 dalle 16:45 alle 18:30

Presso il Centro Sociale Giovannini (via Giuseppe Scarabelli, 4 - Imola).

Laboratorio per bambini

Riciclo e riuso, sono parole che ci raccontano come un rifiuto possa trasformarsi da scarto in risorsa. Dalle parole ai fatti, in modo creativo, per dare nuova vita a oggetti e materiali ''da buttare''.

Età consigliata: dai 7 agli 11 anni



ATTIVITA' GRATUITA con PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA a cura del CEAS Imolese - Polo didattico Scuola Parchi Romagna per il Bosco della Frattona.

Per informazioni e prenotazioni:

CEAS Imolese, Centro visite della Riserva Naturale del Bosco della Frattona

c/o Complesso Sante Zennaro, via Pirandello, 12 – Imola.

Tel: 0542.602183 (mar. e gio. dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:00)

E-mail: ceas@nuovocircondarioimolese.it

Sito: http:\\ceas.nuovocircondarioimolese.it\

Facebook: https://www.facebook.com/ceasimolese/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCariMjG4_O5AsPxiPmVqjgg