Caccia al "tesoro geologico" delle Salse

Lunedì 13 Aprile 2020

La Riserva, per l'occasione, si trasformerà in un grande e allegro labirinto di giochi; le famiglie partecipanti verranno suddivise in squadre per trovare indizi nascosti, risolvere enigmi e superare prove che permetteranno loro di avanzare alle fasi successive fino alla conquista del "tesoro geologico". Biodiversità, geologia, cultura locale: una Caccia al Tesoro per imparare ed esplorare, immersi nella natura.

Ritrovo: ore 15:00 Centro Visite Cà Rossa

Prenotazione obbligatoria entro il venerdì pomeriggio precedente a salse.nirano@fiorano.it