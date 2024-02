(Ischia, 08 Feb 24) Alla BIT - BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO di Milano abbiamo partecipato al convegno sul Sistema del turismo sostenibile delle isole e delle aree marine protette della Regione Campania: un'occasione utile per far comprendere, attraverso le parole del nostro direttore Antonino Miccio, come la tutela del nostro patrimonio di biodiversità sia di cruciale importanza anche per intercettare flussi di turismo di qualità sempre più ecocompatibili.