(Ischia, 03 Mag 24) Ricordiamo che dal 1 al 30 maggio è in vigore, anche nella nostra area marina, il fermo biologico della pesca del riccio.

Cosa vuol dire?

Che in questo periodo è vietato pescare e commercializzare il riccio di mare in qualunque stato di crescita.

Il motivo è semplice: questo è proprio il periodo riproduttivo della specie: il divieto ne consente il ripopolamento e la salvaguardia.

Rispettiamolo!