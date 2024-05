(Ischia, 09 Mag 24) Un ingente quantitativo di nasse abbandonate, in totale ottanta, è stato recuperato dai fondali del mare di Forio, nel tratto compreso tra il porto e la spiaggia della Chiaia, a circa un miglio dalla costa, nell'ambito di un'operazione congiunta tra il Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera di Ischia, al comando del tenente di vascello Antonio Magi, e l'area marina protetta Regno di Nettuno.

La segnalazione degli attrezzi da pesca, che arrecavano un duplice danno ambientale per effetto del cosiddetto 'ghost fishing', è giunta da un pescatore locale, Claudio Cigliano, che si è in prima persona adoperato per il recupero, rinunciando virtuosamente per qualche ora, in maniera disinteressata, alla sua attività commerciale.

Il materiale, recuperato dai fondali, è stato posso sotto sequestro e affidato all'ente parco, che ne disporrà la distruzione.

"Ancora una volta ha funzionato la sinergia tra gli operatori del mare, ivi compresi i nostri pescatori, sempre più sensibili all'impatto ambientale. – commenta Antonino Miccio, direttore del Regno di Nettuno - L'abbandono di attrezzi da pesca nei nostri mari è una criticità rilevante: si stima che in tutto il mondo siano 640 mila le tonnellate di reti fantasma e nasse che vengono perse o abbandonate ogni anno in mare, il 10% di tutti i rifiuti marini. Attrezzi che continuano a intrappolare, inutilmente, pesci, molluschi e crostacei".