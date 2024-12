(Ischia, 17 Dic 24) L'Italia è il Paese europeo con la maggiore varietà di specie viventi e tra i Paesi con più biodiversità del mondo, pur rappresentando, territorialmente, una percentuale fra lo 0,2 e lo 0,5% del pianeta. Abbiamo 30 Aree Marine protette, compresa la nostra. Tutelarle, promuoverle, valorizzarle è un nostro preciso dovere. Ma per farlo occorrono strumenti e risorse.

Per questo, oggi e domani, il Regno di Nettuno è presente - con il direttore Antonino Miccio e Caterina Iacono - agli "Stati Generali delle Aree protette italiane" per un primo confronto, a dieci anni di distanza dall'ultima occasione, con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in collaborazione con Federparchi Europarc Italia: tema centrale è il rinnovo della legge quadro 394 del 1991 sulle aree protette.

Con un pizzico d'orgoglio, osserviamo come il nostro caso virtuoso sia più volte citato durante i lavori.