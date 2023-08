(Pineto-Silvi, 07 Ago 23) Sarà una mattinata emozionante e appassionante quella in programma nell'Area Marina Protetta Torre del Cerrano a Pineto il 9 agosto 2023 quando si procederà alla liberazione di due tartarughe marine, Cecilia e Natale, e si festeggerà l'anniversario del primo nido di Caretta caretta sulle spiagge dell'AMP. L'iniziativa, organizzata in collaborazione con il Centro Studi Cetacei e la Capitaneria di Porto, sarà dedicata anche ai delfini, con attività di divulgazione del progetto LIFE Delfi. Il programma nel dettaglio prevede all'interno della Torre di Cerrano, dalle 9 alle 12, la proiezione in anteprima del documentario LIFE Delfi che racconta in 20 minuti l'omonimo progetto cofinanziato con fondi della Comunità Europea e che prevede azioni dedicate alla salvaguardia dei delfini. Le immagini sono state girate nelle aree di progetto, con la voce del divulgatore scientifico, scrittore e youtuber Barbascura X.

Alle 9 nell'info point dell'AMP sarà aperto lo stand LIFE Delfi. Gli interessati verranno accolti e introdotti al mondo dei delfini, riceveranno informazioni sulle azioni di progetto e verranno coinvolti nella raccolta dati sugli avvistamenti di delfini tramite l'APP Marine Ranger. Ci sarà anche un'introduzione al mondo delle tartarughe e l'illustrazione delle attività del Centro di Recupero e Riabilitazione Tartarughe Marine "Luigi Cagnolaro" di Pescara gestito dal Centro Studi Cetacei. Nell'Info Point, alle 10, sarà possibile incontrare dal vivo le tartarughe Cecilia e Natale, riabilitate dal personale del CSC. Alle 11 si procederà a restituire la libertà alle due tartarughe le quali verranno trasportate sul gommone della Capitaneria di Porto di Silvi per riportarle nel loro mare. Gli interessati potranno accompagnarle in spiaggia seguendole fino al momento dell'imbarco.

"Il rilascio di tartarughe in mare è sempre un momento affascinante - dichiara il Presidente dell'AMP Torre del Cerrano, Fabiano Aretusi - abbiamo deciso di rendere però la mattinata ricca anche di altre iniziative dedicate alla divulgazione del progetto LIFE Delfi e per fa conoscere ai turisti e ai residenti le attività che portiamo avanti. La data scelta non è casuale e coincide con il primo anniversario del nido delle tartarughe Caretta caretta sulle nostre spiagge, un evento straordinario che ha appassionato moltissime persone. Un ringraziamento va agli esperti del Centro Studi Cetacei per il prezioso lavoro e alla Capitaneria di Porto per la collaborazione".