Venerdì 19 aprile 2024 a Villa Filiani di Pineto, ore 15.30

(Pineto-Silvi, 15 Apr 24) Anche quest'anno con l'avvicinarsi della stagione riproduttiva del Fratino, riparte il Progetto che da anni tutela questa specie: il Salvafratino Abruzzo, promosso dall'Area Marina Protetta Torre del Cerrano e dal WWF, con il supporto della Guardia Costiera. Il 19 aprile 2024 alle 15,30 nella Sala Corneli di Villa Filiani a Pineto, si terrà un convegno alla presenza di esperti per parlare del Progetto e per realizzare un protocollo d'intesa con le amministrazioni per il monitoraggio e la conservazione di questo piccolo trampoliere.

Il Fratino è una specie protetta a livello internazionale (Convenzione di Berna e Convezione di Bonn), europeo (Direttiva Habitat e Direttiva Uccelli), nazionale (Legge n. 157/92 sulla tutela della fauna omeoterma) e regionale (Ordinanze balneari e Piano Faunistico Venatorio); inoltre la FEE considera la conservazione della biodiversità e dei sistemi marini tra i criteri di aggiudicazione della Bandiera Blu. Sono ancora troppe però le minacce che la specie subisce, come la presenza di cani vaganti, la distruzione delle dune, l'eccessiva urbanizzazione della costa, il disturbo in periodo riproduttivo e al nido, l'asportazione della vegetazione dunale e la pulizia della spiaggia con mezzi meccanici. L'Area Marina Protetta Torre del Cerrano, il WWF e la Guardia Costiera, con la partecipazione dei Carabinieri Forestali e dei Comandi della Polizia Locale di Silvi e Pineto, proseguono il confronto con le amministrazioni comunali e gli altri Enti preposti al controllo del litorale e alla tutela della fauna per definire linee di intervento standard sulle pulizie delle spiagge e sulle procedure da adottare in caso di presenza di nidi per creare un modello valido per tutta la regione che possa garantire la protezione di una specie che rischia di scomparire dalla nostra costa.

Dopo i saluti istituzionali a cura del Presidente dell'AMP Fabiano Aretusi, dell'Assessore all'Ambiente del Comune di Silvi, Alessandro Valleriani, del Consigliere Provinciale di Teramo Flavio Bartolini, di Luca Brugnola del Comando del Gruppo Carabinieri Forestali di Teramo e di Alessio Fiorentino, Comandante dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova si entrerà nel vivo dell'incontro. Interverranno, moderati da Filomena Ricci, del WWF Abruzzo, Dante Caserta del WWF sul progetto Salvafratino Abruzzo; Laura Antosa dell'Ufficio Demanio Marittimo della Regione Abruzzo, Sabatino Belmaggio e Serena Ciabò dell'Ufficio parchi e Foreste della Regione Abruzzo e Sergio Guccione, biologo dell'AMP Torre del Cerrano.

"Ogni anno torniamo a fare il punto sul progetto 'Salvafratino Abruzzo' - dichiarano i referenti dell'AMP Torre del Cerrano - con incontri come quello di venerdì al quale partecipano autorevoli relatori. Il progetto va avanti grazie ai tanti volontari, organizzati nelle diverse Associazioni partner o da singoli, che ogni anno sono pronti a prendersi cura del Fratino. È una campagna di monitoraggio dei nidi presenti sulle nostre spiagge, cui si aggiungono giornate di pulizia del litorale, attività di comunicazione, programmi di educazione ambientale con le scuole e la creazione di tratti di spiaggia dedicati alla tutela. Tutti possono prendere parte alla salvaguardia del Fratino e delle dune, partecipando come volontari al monitoraggio o assumendo impegni in qualità di Enti o di soggetti che a vario titolo operano sulla costa: balneatori, operatori turistici, ecc. Ringraziamo quanti interverranno e sono certo che grazie a questo momento di confronto si potrà arrivare un protocollo d'intesa condiviso con gli amministratori per un più capillare e efficace monitoraggio della specie".