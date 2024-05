(Pineto-Silvi, 06 Mag 24) Dopo il successo della prima edizione anche quest'anno l'Area Marina Protetta Torre del Cerrano organizza l'ecofesta diffusa "Controcorrente" che si svolgerà dal 10 al 12 maggio 2024 al fine di divulgare i progetti in corso e celebrare la certificazione CETS Fase II (Carta Europea Turismo Sostenibile), assegnata al parco marino ed agli operatori del territorio. Nelle tre giornate saranno presentate le iniziative dell'AMP e ci saranno escursioni, visite guidate, passeggiate per conoscere il territorio e sensibilizzare, uscite in barca per dolphin watching, yoga e laboratori. Il programma completo è consultabile sul sito controcorrentefest.torredelcerrano.it

Nel dettaglio il programma prevede per il 10 maggio delle visite guidate a cura delle Guide del Cerrano, alle 9 saranno dedicate al progetto di educazione ambientale e alle 17 sarà possibile visitare la Torre e il Museo del Mare. Alle 10 ci sarà una conferenza stampa per illustrare la Seconda fase della Carta Europea del Turismo Sostenibile cui farà seguito, alle 10,30 un workshop e la consegna degli attestati. Tante le iniziative in programma per sabato 11 maggio: alle 9,30 dal Twenty Beach di Silvi ci sarà una passeggiata di sensibilizzazione sull'importanza delle pinete costiere con raccolta di sigarette dal titolo "ma la pineta non vale una cicca?" a cura di Plastic Free; alle 10 nella Torre di Cerrano è in programma lo yoga in pineta con Alessandro Ferretti, mentre sempre alle 10,00 Erminia Giuliani nella Pineta Forcella di Silvi proporrà lo Yoga Yin. Alle 10,30 a Torre Cerrano sarà possibile visitare la mostra "Flora costiera e strategia di adattamento" con la proiezione del documentario sul fratino a cura dell'associazione Paliurus. Alle 16 ci sarà una passeggiata naturalistica esperienziale per il monitoraggio del progetto Salvafratino Abruzzo con il WWF e alle 17 le Guide del Cerrano proporranno una visita guidata alla Torre e all'apiario didattico. Domenica 12 alle 9.30 con Pineto Cammina sarà possibile partecipare a una passeggiata in gruppo per conoscere l'area marina protetta partendo dalla Stazione di Pineto. Alle 10 Lagap insieme a Natura d'Abruzzo proporrà a Torre Cerrano una escursione naturalistica "sulle orme dell'antico porto". Alle 10 ci sarà l'iniziativa RipuliAMO il mare con gli Amici del Mare di Pineto e Scerne Lab, alle 10,30 il Centro Studi Cetacei parlerà del progetto Life Delfi, un info day con la proiezione del documentario "Life Delfi un conflitto da risolvere". Alle 10, alle 11, alle 16 e alle 17 sarà possibile visitare la Torre e il Museo del Mare con le Guide del Cerrano e dalle 10,30 alle 15,30, con partenza da Portorose di Roseto degli Abruzzi e arrivo in area marina protetta, sono previste uscite in barca e dolphin whatching con Fuoriporto.

"Controcorrente è alla sua seconda edizione - dichiara il Presidente dell'AMP Torre del Cerrano, Fabiano Aretusi - un progetto nato su proposta degli operatori del territorio durante i corsi ASTA organizzati con Vivilitalia. Per noi sarà anche l'occasione per divulgare i progetti di tutela in cui è coinvolto il parco marino. Ringraziamo Tiziana Marinelli, tutor del corso ASTA, che anche quest'anno ci ha aiutato nel coordinare questa iniziativa e tutte le associazioni che hanno aderito".

Scarica qui la locandina con il programma dell'evento