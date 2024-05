(Pineto-Silvi, 31 Mag 24) Dopo gli interventi di messa a dimora di mille piantine di specie dunali, nell'AMP Torre del Cerrano proseguono gli interventi previsti dal progetto Life Calliope. Sono state infatti realizzate due passerelle in legno con l'importante finalità di evitarne il calpestio e proteggere la flora, conciliando le esigenze del turismo con quelle della tutela ambientale.

L'AMP Torre del Cerrano è una delle aree di intervento di tutela previsti dal progetto Life Calliope, cofinanziato dall'Unione Europea nell'ambito del Programma LIFE+ con l'obiettivo di proteggere e migliorare lo stato di salute degli ambienti costieri e marini. Capofila è la Regione Abruzzo, mentre l'Università degli Studi del Molise ne è il partner scientifico. Nel partenariato sono coinvolti anche il Centro Italiano Ricerche e Studi per la Pesca (CIRSPE), l'Università Frederick di Cipro e il Ministero dell'Ambiente di Cipro.

"Il progetto Life Calliope - dichiara il Presidente dell'AMP Torre del Cerrano, Fabiano Aretusi - mira a contrastare alcune attività dell'uomo che alterano gli habitat costieri e marini con azioni di pianificazione e monitoraggio, di recupero e valorizzazione degli habitat e con attività di sensibilizzazione e comunicazione. Dopo la messa a dimora di mille piantine ora è stato raggiunto l'importante obiettivo di avere due passerelle in legno per evitare che possano essere calpestate compromettendone la crescita e la sopravvivenza. Un plauso va all'Università degli Studi del Molise, alla Regione Abruzzo e a tutti i partner coinvolti per l'impegno messo in campo per questa progettualità".