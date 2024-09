(Pineto-Silvi, 27 Set 24) Si è tenuto oggi, 27 settembre 2024, in occasione della Giornata Mondiale del Turismo, nella Sala Corneli di Villa Filiani a Pineto il primo dei quattro appuntamenti per il Forum della CETS, la Carta Europea del Turismo Sostenibile nelle aree protette. Torre del Cerrano infatti, dopo aver conseguito la Fase II della certificazione nel 2024, è chiamata al rinnovo della Fase I per i cinque anni che andranno dal 2025 al 2029. Uno dei punti più significativi della CETS è infatti la collaborazione di tutti i portatori di interesse, per progettare e sviluppare insieme un piano d'azione per lo sviluppo turistico sostenibile. Presenti, tra gli altri, la vice sindaca del Comune di Pineto, Massimina Erasmi, la consigliera del Comune di Silvi Monica Leonzi e Giacomo Munegato consulente per l'AMP di Agenda 21 Consulting.

"Nel corso della mattinata - dichiara il Presidente dell'AMP Torre del Cerrano, Fabiano Aretusi, - c'è stata una grande partecipazione degli operatori e questo è molto significativo, a dimostrazione dell'attenzione che c'è sul tema della condivisione degli obiettivi volti alla promozione del turismo sostenibile. Il prossimo incontro ci sarà il 25 ottobre, si tratta di appuntamenti estremamente utili perché in questi quattro momenti si lavorerà alla preparazione e stesura del piano d'azione da presentare a Europarc Federation per il rilascio del rinnovo della Fase I. L'appuntamento di oggi si aggiunge alle tante iniziative messe in campo per valorizzare il nostro territorio e fa seguito alla tappa dell'educational tour in Abruzzo che ha ospitato, proprio a Torre Cerrano, i 25 tour operatori nazionali che hanno partecipato alla presidenza nazionale di Assoviaggi. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questa giornata e i prossimi appuntamenti in programma".