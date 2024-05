2° Ecofesta Diffusa dell'Area Marina Protetta Torre del Cerrano

Da Venerdì 10 a Domenica 12 Maggio 2024

Dopo il successo della prima edizione anche quest'anno l'Area Marina Protetta Torre del Cerrano organizza l'ecofesta diffusa "Controcorrente" che si svolgerà dal 10 al 12 maggio 2024 al fine di divulgare i progetti in corso e celebrare la certificazione CETS Fase II (Carta Europea Turismo Sostenibile), assegnata al parco marino ed agli operatori del territorio. Nelle tre giornate saranno presentate le iniziative dell'AMP e ci saranno escursioni, visite guidate, passeggiate per conoscere il territorio e sensibilizzare, uscite in barca per dolphin watching, yoga e laboratori. Il programma completo è consultabile sul sito controcorrentefest.torredelcerrano.it

Scarica qui la locandina con il programma dell'evento