Ecotuning per adulti nel Parco Boschi di Carrega domenica 06 agosto

Nel Parco Boschi di Carrega, all'interno del Bosco della Capannella, si trova il "Sentiero di Alice", un percorso attrezzato per disabili motori e ipovedenti, che si snoda nella quiete del Bosco della Capannella, un sentiero vivo perché molto adatto alla sperimentazione di attività senso percettive a supporto del benessere psico-fisico delle persone.

Alla sera nel Bosco, si può sentire il canto notturno dell'allocco, il sussurro delle foglie accarezzate dalla brezza, percepire il fruscio del letto di foglie e il suo profumo, intravedere, al di sopra delle fronde degli alberi, lo splendore del cielo stellato. Allora, camminare lentamente immersi tra le lucciole, fermarsi ad ascoltare il bosco e a contemplare il cielo diventa un'esperienza da vivere pienamente così come anche l'Ecotuning (metodo, ispirato all'Ecopsicologia, per la facilitazione della relazione con la Natura creato per supportare il senso di appartenenza, compartecipazione e connessione creando le basi per il Rispetto e la Tutela dell'Ambiente) ci insegna.

La camminata lenta e consapevole sarà intervalla da momenti dedicati a tecniche di rilassamento con il metodo dell'Ecotuning e da racconti dedicati alle stelle e alla luna.

Grado di difficoltà: basso - Dislivello nullo - Tempi di percorrenza stimati (escluse soste): 1,45 ore

Ritrovo: Domenica 6 Agosto 2023 ore 20.15 c/o Parcheggio Via Case Nuove, Sala Baganza (PR)

https://goo.gl/maps/wRiK5jQBkbyh6r2M9

Termine escursione: Ore 22:30

Attrezzatura consigliata: Abbigliamento "a strati", pantaloni leggeri (preferibilmente lunghi), scarpe con suola antiscivolo, giacca impermeabile e/o mantellina antipioggia, zainetto comodo con repellente per insetti e scorta personale di acqua di almeno 1,5 litri, tappetino o telo, torcia preferibilmente frontale

Destinatari: Adulti o maggiori di 12 anni accompagnati.

Organizzatore e Guida: ELISA LORENZANI (GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA)

Costo pro capite: Euro 18,00 - (GRATUITA' Legge n. 104/92 e ACCOMPAGNATORE)

Prenotazione obbligatoria: 349 4286844 - ELISA@ASININELCUORE.IT

Pagina Facebook e Instagram Elisa Lorenzani

Durante l'escursione è previsto l'intervento di Claudia Politi, in qualità di esperta certificata in Ecotuning (Scuola di Ecopsicologia Ecospichè)

Prima dell'escursione è possibile cenare, con prenotazione in autonomia, presso il Punto Ristoro Ponte Verde. E'raccomandata la prenotazione solo via WA 3518765432. Il costo dell'escursione NON comprende tale servizio.