Nella Riserva dei Ghirardi sabato 05 agosto

Visita guidata naturalistica in occasione della Giornata Mondiale dei Pipistrelli alla scoperta degli abitanti segreti delle notti estive: falene e pipistrelli.

Con l'aiuto di strumenti come lampade a luce ultravioletta e bat-detector, andremo in cerca di questi due gruppi di animali, prede e predatori, per scoprire come l'evoluzione li ha resi adatti a cercarsi e sfuggirsi, in una caccia svolta nel segreto delle tenebre.

Scopriamo come aiutare la ricerca scientifica segnalando le nostre osservazioni attraverso l'app iNaturalist.

Necessario abbigliamento adeguato alle condizioni climatiche; consigliata l'app iNaturalist già scaricata sul proprio smartphone.

L'iniziativa si tiene sabato 05 agosto 2023 dalle ore 20.30 alle ore 22.00.

Attività gratuita a cura di WWF Parma e Parchi del Ducato presso il Centro Visite della Riserva Naturale Regionale dei Ghirardi, Predelle di Porcigatone, Borgo Val di Taro (PR).

Per informazioni: info.riservaghirardi@parchidelducato.it . Prenotazione obbligatoria via SMS e Whatsapp al numero 3497736093 entro le 18 del giorno precedente.