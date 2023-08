Sabato 12 agosto con CamminaParchi

Semplice escursione ad anello dedicata ai bambini più grandicelli, che potranno scoprire i diversi tipi di bosco: ceduo, faggeta, pineta.. imparando a conoscere piante e tracce animali. A metà cammino è prevista una sosta per il pranzo al sacco.

Itinerario: Ponte del Cogno 1000 m – Sentiero 725C – Vivaio La Vezzosa 1170 m – Sentiero 723 – Costa Banciola – Strada Costa Banciola – Ponte del Cogno 1000 m.

Percorrenza totale: 5,2 km circa.

Dislivelli complessivi in salita e discesa 220 m in salita, idem in discesa (percorso ad anello)

Grado di difficoltà Facile

Tempi di percorrenza stimati (escluse soste) 4 ore

Ritrovo: Sabato 12 Agosto 2023 ore 10.00 c/o Ponte del Cogno, strada tra Bosco di Corniglio e Cancelli

Attrezzatura richiesta: Scarpe e abbigliamento da trekking, zainetto, acqua (almeno 1 l a testa), copricapo, pile e/o giacca antivento, repellente per insetti. Pranzo al sacco a cura dei partecipanti.

Organizzatore e Guida: Luca Fantuzzi (Guida Ambientale Escursionistica)

Costo di partecipazione: Adulti e ragazzi oltre i 15 anni: € 5,00 - Bambini e ragazzi 8-15 anni: € 12,00.

I minori devono essere accompagnati da un adulto responsabile.

Prenotazione obbligatoria: cell. 328 8726099 - email lucafantuzzigae@gmail.com - facebook Luca Fantuzzi gae