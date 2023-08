Concerto "Don't forget to fly" a Fornovo Taro domenica 27 agosto

Concerto "DON'T FORGET TO FLY"

REMO ANZOVINO piano solo

Musiche di R. Anzovino

Domenica 27 Agosto ore 21.00 - SPECIAL EVENT per "Le Vie della Pace"

PARCO REGIONALE DEL TARO - Fornovo di Taro (PR) - Località Vizzola, Sagrato Chiesa San Giovanni Battista

Fornovo di Taro

Ritorna il 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐞𝐫𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐜𝐡𝐢𝐮𝐬𝐮𝐫𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐞𝐬𝐭𝐢𝐯𝐚𝐥 𝐈 𝐏𝐀𝐑𝐂𝐇𝐈 𝐃𝐄𝐋𝐋𝐀 𝐌𝐔𝐒𝐈𝐂𝐀 sulla splendida e panoramica collina di Vizzola Domenica 27 Agosto e ospiterà una tappa del Tour 𝐝𝐞𝐥 𝐧𝐮𝐨𝐯𝐨 𝐥𝐚𝐯𝐨𝐫𝐨 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐨𝐠𝐫𝐚𝐟𝐢𝐜𝐨 𝐝𝐢 𝐑𝐄𝐌𝐎 𝐀𝐍𝐙𝐎𝐕𝐈𝐍𝐎 famosissimo pianista e compositore e vincitore del Nastro d' Argento per le sue colonne sonore di importanti film. Per noi eseguirà anche la struggente 𝐒𝐔𝐈𝐓𝐄 𝐝𝐞𝐥 𝐕𝐀𝐉𝐎𝐍𝐓, 𝐬𝐜𝐫𝐢𝐭𝐭𝐚 𝐚 𝟕𝟎 𝐚𝐧𝐧𝐢 𝐝𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐭𝐫𝐚𝐠𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐕𝐚𝐣𝐨𝐧𝐭 ed ascoltata anche durante la commemorazione delle vittime del Ponte Morandi. 𝐈𝐥 𝐂𝐨𝐧𝐜𝐞𝐫𝐭𝐨 "𝐃𝐎𝐍'𝐓 𝐅𝐎𝐑𝐆𝐄𝐓 𝐓𝐎 𝐅𝐋𝐘" sarà una riflessione su ciò che ci consente di continuare a volare. Un valore immenso e un grandissimo impatto emotivo."… 𝐄 𝐚 𝐜𝐞𝐫𝐭𝐞 𝐚𝐥𝐭𝐞𝐳𝐳𝐞 𝐢𝐥 𝐜𝐢𝐞𝐥𝐨 𝐞̀ 𝐮𝐧𝐚 𝐢𝐦𝐦𝐞𝐧𝐬𝐚 𝐟𝐨𝐫𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐝𝐢 𝐚𝐥𝐛𝐞𝐫𝐢 𝐚𝐳𝐳𝐮𝐫𝐫𝐢."



𝐑. 𝐀𝐧𝐳𝐨𝐯𝐢𝐧𝐨

𝐏𝐑𝐎𝐆𝐑𝐀𝐌𝐌𝐀

Morning Moon

Embrace of the Sun

On a Tightrope

Like an Angel

Celestial Trees

Sky Flowers

Dance of Birds

Don't Forget to Fly

Air Swimmer

No Gravity

The Second Life of Icarus

Between Two Clouds

In caso di maltempo lo spettacolo si terrà nel Teatro Cinema Lux, Fornovo di Taro

INGESSO GRATUITO / PRENOTAZIONE CONSIGLIATA

Info e prenotazioni

iparchidellamusica@gmail.com

https://www.facebook.com/iparchidellamusica