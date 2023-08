Nel Parco dello Stirone mercoledì 23 agosto

Al MuMAB - Museo Mare Antico e Biodiversità a Millepioppi, a Salsomaggiore Terme (PR) nel Parco dello Stirone e del Piacenziano Una serata dedicata ai personaggi della storia, in particolare ad una donna che ha dedicato la sua vita alla paleontologia, la britannica Mary Anning.

Spesso scoperte scientifiche importanti vengono fatte casualmente da "persone curiose".

"Agli inizi dell'Ottocento in Inghilterra viveva una ragazzina con una grande passione: quella per i fossili. Non sapeva ancora che avrebbe fatto scoperte incredibili e che avrebbe contribuito allo sviluppo della paleontologia. Quella ragazzina si chiamava Mary Anning, la cacciatrice di fossili."

Questa è la storia di una scienziata e del suo strano "coccodrillo".

La durata dell'iniziativa è di circa 1 ora e mezza ed è dedicata a famiglie con bambini dai 6 anni.

Costo: 8 € adulti, 6 € under 18. Pacchetti famiglie: 20 € 2 adulti + 1 bambino, 24 € 2 adulti + 2 bambini.

L'iniziativa si svolge mercoledì 23 agosto 2023 alle ore 21 presso Podere Millepioppi, loc. San Nicomede, Salsomaggiore Terme (PR). geotag: https://g.page/mumabmillepioppi

Prenotazione obbligatoria: Tel. 0524/583595 (anche per whatsapp) - email: mumab@millepioppi.it - oppure sul sito millepioppi.it