Domenica 03 settembre nel Parco dei Cento Laghi

Partendo dal Ranch Stella del Bosco, in località Polita di Corniglio (854 m), prenderemo un sentiero panoramico nel bosco di castagni secolari dove si può ammirare la vegetazione circostante facendo particolare attenzione al sentiero del lupo: attraverseremo il percorso abituale del predatore (avvistato più volte durante le passeggiate a cavallo) passando anche attraverso guadi e ruscelli, sino ad arrivare al promontorio denominato belvedere con panorama molto suggestivo del Parco dei Cento Laghi (Monte Orsaro, Marmagna ecc,); rientro al Ranch lungo il sentiero avventuroso nel bosco.

Dislivelli complessivi: 150 m

Grado di difficoltà Basso: adatto anche per principianti (prima esperienza). Consigliato anche per famiglie max 2 bambini (età dagli 8 anni) affiancati e assistiti singolarmente da Istruttore

Tempo di percorrenza: 1 H

Ritrovo: Mercoledì 31 Agosto ore 10.30 c/o Ranch Stella del Bosco – Loc. Polita – Corniglio (PR). Termine escursione ore 11.30

Attrezzatura richiesta: pantaloni lunghi, camicia e/o felpa, stivali da equitazione o scarponi da trekking, cap e protezione schiena -obbligatori sino età 18 anni (in dotazione anche dal Ranch)

Organizzatore e Guida: BEGHI ELISABETTA (Guida Equituristica E.N.G.E.A.)

Costo di partecipazione: € 30,00/cad.

Prenotazione obbligatoria: cell. 338 7154757 - WhatsApp - email vassy.e@libero.it -

Possibilità di pernottamento e prima colazione presso adiacente struttura B&b Il Bosco delle Fate : per info 351/7502298. Nelle vicinanze (1 km ca.) Trattoria "Da Berto" per pranzo e/o cena : per info tel. 0521/889150.