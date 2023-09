LA PAVIMENTAZIONE E’ IN VIA DI COMPLETAMENTO E GRADUALMENTE VERRA’ AMPLIATO AL TRANSITO AI VISITATORI.

Nel mese di settembre proseguono i lavori di riqualificazione dell'ingresso principale al Parco Naturale Regionale La Mandria di "Ponte Verde", inerenti sia il restauro architettonico complessivo, che l'efficientamento energetico dei fabbricati presenti, nonché le cancellate automatizzate e il ponte, la cui pavimentazione è in via di completamento dopo la posa delle reti impiantistiche e dei sistemi di raccolta delle acque. L'elenco dei lavori è riportato nella precedente notizia sull'avvio del cantiere. Al termine di questi interventi sarà quindi più agevole lo svolgimento dell'attività di presidio e informativa curata dall'Ente Parco. Oltre al restauro e miglioramento degli edifici, saranno inoltre installati nuovi arredi esterni funzionali all'accoglienza del pubblico. L'ingresso al Parco attraverso Ponte Verde (Viale Carlo Emanuele II, 256 – Venaria Reale) continuerà nelle prossime settimane a subire un restringimento per le lavorazioni in atto, ma sarà sempre garantito un corridoio per la fruizione pubblica ciclo-pedonale, che potrà "calpestare" la nuova copertura del ponte realizzata in pietra, prestando la dovuta attenzione data la limitatezza delpassaggio. Per garantire il consolidamento di questa pavimentazione nel mese corrente resterà ancora vietato il transito dei veicoli normalmente autorizzati ad accedere nel Parco (in particolare per quelli pesanti come trattori, furgoni, bus, ecc..), fatto salvo, a partire da giovedì 7 settembre, per le autovetture autorizzate dirette alla limitrofa cascina Prato Pascolo e per mezzi del soccorso pubblico.