In Agrilab Giarola domenica 10 settembre

Le api spesso ci spaventano, ma forse non sappiamo con esattezza come si comportano o non conosciamo il loro spirito collaborativo e solidale necessario per vivere in un alveare.

Domenica 10 settembre sarà Erminia, un'apicoltrice professionista, a mostrarci il mondo delle Api e raccontarci l'importanza di questo insetto per la salvaguardia della biodiversità e dell'impollinazione con l'aiuto di splendide immagini e soprattutto di una bellissima arnia completa di telai (pieni e vuoti).

Ci racconterà, anche cosa fa l'apicoltore, quali sono i suoi strumenti e come trasforma o confeziona i prodotti dell'alveare. I bambini potranno provare attrezzature come la tuta da apicoltore o l'affumicatore.

Per capire meglio come funziona un alveare e quali sono i compiti di ogni ape, i bambini verranno divisi in squadre per un coinvolgente gioco di ruolo.

Infine, ci si sposterà poi in Agrilab per un'esperienza sensoriale di odori, colori e tatto per scoprire le caratteristiche di propoli, polline, cera, diversi tipi di miele e infine, si concluderà in dolcezza con una degustazione di prodotti artigianali realizzati dall'azienda agricola "Il Bafardel" di Monchio delle Corti (PR).

La prima parte si terrà all'aperto sotto un portico. Nel caso di maltempo tutto il laboratorio si terrà al chiuso.

L'iniziativa è dedicata a famiglie con bambini dai 6 ai 12 anni, è gratuita (massimo 25 partecipanti) con prenotazione obbligatoria.

RITROVO: domenica 10 settembre 2023 dalle ore 16.00 alle ore 18.00 presso la Corte di Giarola, in strada Giarola, 6 a Collecchio (PR).

Per informazioni e prenotazioni:

Fiorella Zoli – f.zoli@parchiemiliaoccidentale.it – 0521/802688 – 338/7918250.