Appuntamenti dall'11 al 17 settembre 2023

I Parchi Reali sono luoghi magici, dove ritrovare il contatto con la Natura, e passare una giornata insieme ad amici e parenti in totale sicurezza.

L'Ufficio Turistico, a causa di lavori presso l'Ingresso di Ponte Verde è momentaneamente operativo presso gli Uffici di Borgo Castello da martedì a venerdì e negli Uffici di Fruizione nei fine settimana e festivi, con i seguenti orari:

Da Martedì a Venerdì 10 – 12/ 14 – 17

Sabato 9 – 12 / 14 – 16:30 Domenica 9 – 12/ 13:30 – 16:30

Sempre reperibili allo 0114993381 – info@parcomandria.it

PARCO DI STUPINIGI

Domenica 17 Settembre dalle 10:00 alle 12:00

L'autunno bussa alle porte del bosco - Passeggiata autunnale

SITO DI IMPORTANZA COMUNITARIA GROTTE DI PUGNETTO

Domenica 17 Settembre

Visita alle grotte di Pugnetto con il Gruppo EXPLORA del Cai di LANZO

PARCO DELLA MANDRIA

Ricordiamo la momentanea PAUSA del Ciabot degli animali

I lunedì dell'Associazione Micologica Piemontese!

Inizio corsi pratici e teorici

Giovedì 14 settembre

Ultima data! Cascina Brero ore 18 – "Una sera al Parco" – una serata dedicata ai soli bambini!

Sabato 16 settembre

Un Sabato davvero speciale!!!

A Cascina Brero: Festival Olistico!

Tantissime attività! Percorso sensoriale guidato e gratuito!

Ore 17 – Corrinfesta

Cascina Brero nel mese di settembre è aperta il giovedì, venerdì e domenica con attività e novità per tutta la famiglia! Non è necessario prenotare, a meno che non siate un gruppo numeroso!

Da settembre riapre anche il SABATO dalle 14:00 alle 20:00

Nei giorni di apertura della Cascina è inoltre possibile visitare la mostra allestita in occasione del 40° anniversario della Rivista Piemonte Parchi:

Ore 21 da Druento - Il Bramito-Voci Nella Notte - Escursione notturna autunnale nel Parco La Mandria

Cascina Oslera vi aspetta l'emozionante novità del Parco Avventura! Per bambini e ragazzi dai 5 ai 16 anni

Da mercoledì a venerdì dalle 14 alle 18

Sabato e Domenica dalle 10 alle 19

Sport

Riprendono a settembre gli appuntamenti del sabato mattina per correre ed allenarsi insieme nel Parco!

SABATO 16 (alle ore 7) e DOMENICA 17 (alle ore 9.30) ecco gli appuntamenti





Le attività non necessitano di prenotazione, l'importante è essere puntuali

A Druento.. "Lo sport si tinge di verde" - camminata funzionale e green yoga per gli amanti dello sport all'aria aperta!

Secondo la stagione i servizi al Parco de La Mandria possono variare i propri Orari e giorni di Apertura, vi invitiamo a contattarli direttamente:

· Cascina Oslera – contattare i referenti al numero: 366/4994250

· Chiosco "2 Crepes In Viaggio" a Cascina Vittoria aperto secondo le condizioni meteo – contattare i referenti al numero: 348/7993808

· Caffetteria Reale Formont a Borgo Castello aperta dalle 9 alle 17

· Cascina Rampa APERTA dalle 9 alle 17 – chiusa mercoledì per riposo settimanale

· Cascina Brero APERTA - le visite naturalistiche sono attive tutto l'anno sia con le attività in programma, consultabili al seguente link https://www.arnicatorino.it/le-nostre-proposte/ sia con attività personalizzate su richiesta in qualsiasi data e orario da concordare con il punto informativo dei Parchi reali 011/4993381 info@parcomandria.it

· Castello degli Appartamenti Reali e Reggia di Venaria: consultare il sito:

https://lavenaria.it/it/visita/orari

L'Ufficio Informazioni è a Vostra disposizione:

Email: info@parcomandria.it – tel. 011/4993381