Laboratorio creativo per ragazzi domenica 17 settembre

Una passeggiata per osservare le bellezze naturalistiche della Riserva Parma Morta e per ri-scoprire la creatività in ognuno di noi.

La natura ha sempre tante storie da raccontare e da scoprire ma ormai non siamo più capaci di fermarci ad ascoltarle. Sentire i racconti degli alberi e le poesie delle nuvole era uno dei passatempi dei nostri antenati ed è ancora possibile fermarci ed imparare.

Con questa passeggiata andremo a conoscere i custodi dei quattro elementi naturali, ascolteremo i loro racconti ed impareremo a comporre poesie anche senza l'utilizzo delle parole ma solamente con i colori della natura.

Laboratorio dedicato ai ragazzi della primaria e secondaria di primo grado accompagnati da Lorenzo Cainelli de "I racconti del Basilisco".

Evento gratuito con prenotazione obbligatoria (massimo 15 partecipanti).

Il ritrovo è domenica 17 settembre 2023 alle ore 10 presso il parcheggio della Trattoria Laghi del Paradiso in Via Ghiare Bonvisi, 26 a Mezzani (PR). Il termine è previsto per le 11.30.

Per informazioni e prenotazione: racconti.basilisco@gmail.com – Tel 3402567813