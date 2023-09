Passeggiata in natura con i cani sabato 16 settembre

Breve itinerario alla scoperta della biodiversità e alla conoscenza del comportamento dei cani in natura. L'obiettivo dell'incontro è capire il cane per farsi capire e per godere insieme di momenti di relax all'aperto senza arrecare disturbo alla fauna selvatica. Il percorso è pianeggiante e adatto a tutti.

Grado di difficoltà: Percorso facile - Tempo di percorrenza: 2 ora e mezza di camminata con soste di approfondimento

Ritrovo: Sabato 16 Luglio ore 9.30 Parcheggio auto davanti alla sede del MuMAB presso Podere Millepioppi, località San Nicomede, 29 a Salsomaggiore Terme (PR). Termine escursione ore 12.00

Attrezzatura richiesta: scarpe da trekking e abbigliamento adeguato all'escursione.

Il cane va tenuto al guinzaglio.

Numero minimo 6 persone con 6 cani – numero massimo 15 persone con 1 cane ciascuno

Organizzatore: NATOUR BIOWATCHING – impresa individuale di Francesco Mezzatesta che accompagnerà come esperto il gruppo dei partecipanti.

Guida: Franca Zanichelli (Guida ambientale escursionistica)

Costo di partecipazione: 10 € a persona

Prenotazione obbligatoria: Natour Biowatching dal modulo on line disponibile in alto a destra in questa pagina - https://natour-biowatching.com/biowatching-a-4-zampe-16-settembre-2023/

Informazioni: info@natour-biowatching.com