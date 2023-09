ExtraBO è il punto di riferimento per la natura e l'outdoor del territorio di Bologna, con una ampia sede affacciata sulla splendida piazza Nettuno di Bologna.

Siamo orgogliosi di annunciare che il Parco della Vena del Gesso Romagnola è presente con una vetrina dedicata: fino all'8 dicembre sarà, infatti, possibile vedere il colorato e vivace allestimento che abbiamo preparato per voi.

In primo piano, il Museo Geologico presso Palazzo Baronale a Tossignano. Il Museo conduce il visitatore alla scoperta della straordinaria realtà geologica del territorio del Parco attraverso un percorso espositivo sapientemente organizzato per essere un viaggio nel tempo e nei siti di rilevanza geologica del Parco della Vena del Gesso Romagnola. Il Museo è, infatti, una delle tre porte di accesso del Museo Geologico diffuso del Parco (MuGeDi) insieme al Centro visite sul Carsismo e la Speleologia presso la Casa Cantoniera e al GeoParco del Monticino. Il MuGeDi è un complesso di luoghi, paesaggi, punti panoramici, geositi, sentieri e percorsi ciclabili, tutti raccordati tra di loro dalle tre porte di accesso che rappresentano i punti di informazione e divulgazione principale lungo la dorsale geologica del territorio del Parco.

Altra eccellenza è il Giardino delle Erbe a Casola Valsenio. Il Giardino, fin dalla sua nascita, ha sempre svolto un importante ruolo didattico e divulgativo. Oggi ha una estensione di 4 ettari ed una esposizione permanente di circa 480 specie di piante officinali utilizzate in cucina, nella cosmesi e nella medicina fin dal Medioevo nei conventi. Al Giardino vengono organizzati tanti laboratori per conoscerle e utilizzarle!

Se, poi, desiderate una immersione guidata, perché non andare alla scoperta della meravigliosa flora spontanea insieme alle Guide del Parco?

Vi invitiamo, se vi trovate a Bologna, a passare da ExtraBO, non solo per vedere la nostra vetrina, ma anche per entrare nei locali e prendere informazioni sulle tante escursioni che vengono organizzate all'interno del Parco della Vena del Gesso Romagnola.

Vario anche il materiale informativo gratuito a disposizione per conoscere al meglio il nostro meraviglioso territorio.

Ricordiamo, infine, per chi non ha la possibilità di utilizzare la propria auto, che ExtraBO organizza anche un servizio navetta con pullman (a prezzo contenuto) a supporto dei vari eventi organizzati all'interno del Parco. Perché il turismo deve essere sempre più sostenibile e alla portata di tutti.

Vi aspettiamo!