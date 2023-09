Domenica 24 settembre con Camminaparchi

Alla scoperta di un tratto insolito della Via Francigena. Attraverseremo una parte del Parco Fluviale del Taro per raggiungere, camminando su e giù per le colline, la Pieve di Talignano in un percorso tra storia e natura.

Itinerario: Corte di Giarola – Naviglio- Chiesa di Oppiano - Talignano

Grado di difficoltà: Turistico - Disliveli: NESSUNO – Tutto in piano - Tempo di percorrenza: 3 ore

Ritroco: Domenica 24 Settembre ore 9.00 c/o Corte di Giarola, Strada Giarola, Collecchio (PR). Termine escursione: ore 13.00

Attrezzatura richiesta: Scarpe da trekking, k-way, acqua, cappellino, crema solare, merenda, occhiali da sole, spray repellente contro gli insetti

Organizzatore e Guida: Rossana Rossi (Guida Ambientale Escursionistica e Accompagnatrice Turistica)

Costo di partecipazione: adulti 10 euro - bimbi fino a 14 anni gratis I MINORI DEVONO ESSERE ACCOMPAGNATI DA UN ADULTO LORO RESPONSABILE

Prenotazione obbligatoria: Cell: 347-7892185 e-mail: rossana.rossi72@yahoo.it https://www.facebook.com/evaescursioni facebook: eva gruppo esploratori val d'arda, @evaescursioni

Possibilità di visitare il Museo del Pomodoro e quello della Pasta all'interno della Corte di Giarola a Pontescodogna in autonomia, acquistando il biglietto a parte (orari museo: 10-18). Chiedere info alla Guida.

Possibilità di fermarsi a pranzare nell'area attrezzata del parco con tavoli e sedie, se ci si porta il pranzo al sacco. I CANI NON SONO AMMESSI nel Parco Fluviale del Taro, nemmeno al guinzaglio