Domenica 24 settembre

Un'escursione per conoscere meglio e ad apprezzare la zona golenale del Po inoltrandoci nella Riserva Naturale Orientata Parma Morta e Riserva MAB UNESCO Po Grande

Le VOCI D FIUME richiamate dal titolo sono:

- quelle della natura, alcune udibili da tutti come quelle dell'avifauna o degli insetti o quelle degli alberi che cantano col vento ognuno a suo modo, altre silenziose, ma non meno importanti come ad es. quelle dei pesci e di tante altre specie;

- quelle dell'uomo che nel tempo ha vissuto in queste terre e che le ha descritte, cantate, disegnate, suonate, immaginate

Parleremo di aspetti ambientali come l'importanza della biodiversità a livello mondiale e a livello locale, l'importanza dei corridoi ecologici, della flora e della fauna della riserva, degli habitat, della della coesistenza fra attività agricole e area tutelata, del paleoalveo del torrente Parma.

Gli aspetti culturali saranno affrontati con l'aiuto di letture che saranno ascoltate dai partecipanti in più punti del percorso tratte da opere letterarie, poesie, sceneggiature di film, ecc di autori moderni e contemporanei che per nascita o per vissuto sono legati alle terre in riva al fiume Po. Le letture saranno adatte anche ad un pubblico di minori e avranno lo scopo di riflettere, di suscitare sensazioni, di divertire per portare i partecipanti a vivere in modo più completo e anche più intimo il paesaggio che li circonda.

Itinerario: partendo dal Bar Laghi nel Paradiso, ci dirigeremo verso sud lungo un breve tratto di strada asfaltata fino all'imbocco del sentiero che si inoltra all'interno della Riserva Parma Morta, il quale costeggiando a sud il paleoalveo sbuca infine sull'argine maggiore del Po. Arrivati al Porto Fluviale di Mezzani, faremo una sosta all'ombra degli alberi e sui tavoli di legno per riposare e mangiare una merenda; durante la sosta ci sarà la possibilità di vedere l'attuale foce del torrente Parma, camminando per un brevissimo tratto lungo il Po. Dopo la sosta, imboccheremo verso est il sentiero ciclopedonale della Via Alzaia, da poco tracciato all'interno della zona golenale, che seguendo nel primo tratto il corso del grande fiume, si inoltra poi nella zona di bosco ripariale fino ad arrivare alla zona dei pioppeti da dove imboccheremo una carraia in direzione sud che ci riporterà al punto di partenza dove potremo consumare il pranzo al sacco nell'area attrezzata e ombreggiata retrostante il Bar Laghi nel Paradiso (arrivo previsto verso le ore 13:00).

Grado di difficoltà: Facile (Turistico) - Dislivello trascurabile (+/- 5 m circa) - Tempo di percorrenza: 3h 30min

Ritrovo: Domenica 24 Settembre ore 9.00 c/o Bar Laghi nel Paradiso, Via Ghiare Bonvisi 26, Mezzani Inferiore (PR). Termone escursione: ore 13:00

Attrezzatura richiesta: Zainetto con snack/merenda e una buona scorta d'acqua (almeno 1 l a persona), scarpe da trekking con suola scolpita, abbigliamento da trekking in natura a strati, giacca antivento, cappello, occhiali da sole, bastoncini da trekking (per chi è abituato ad utilizzarli). Si raccomanda di portare il binocolo (se posseduto) per l'osservazione dell'avifauna.

Guida: Chiara Bo (GAE)

Costo di partecipazione: 10 euro adulti; 8 euro dagli 11 ai 17 anni; gratuito fino ai 10 anni

Prenotazione obbligatoria: Chiara Bo cell: +39 328 6133473 mail: chiara@trekkingeterritorio.it

pagina fb: TT – trekking e territorio