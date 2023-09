Uscite gratuita d’autunno in natura per famiglie

Domenica 24 settembre alle 10,00, il secondo appuntamento della rassegna "Uscite d'autunno in natura per famiglie" ai Fontanili di Viarolo, nella Riserva di Torrile e Trecasali, per osservare con speciali cornici la biodiversità che anima queste preziose sorgenti di pianura.

L'iniziativa si inserisce nel Progetto Regionale "La scuola in Natura".

L'iniziativa è gratuita e adatta a famiglie con bambini dai 3 anni.

L'appuntamento è domenica 24 settembre 2023 alle ore 10.00 presso Fontanili di Viarolo in strada Lazzaretto – Trecasali (PR). Termine previsto per le 11.30.

Percorso: breve passeggiata all'interno dell'area dei fontanili

Info e prenotazione a Esperta Srl 347/4018157 entro il giorno precedente