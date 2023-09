Sabato 30 settembre e domenica 01 ottobre al MuMAB di Salsomaggiore Terme

Dal 28 settembre al 1 ottobre 2023, a Salsomaggiore Terme, torna, per la sua quarta edizione, SPIEGAMELO! Festival della Divulgazione con un ricco programma di incontri, laboratori e workshop all'insegna della diffusione della cultura.

Sabato 30 settembre e domenica 01 ottobre il MuMAB - Museo Mare Antico e Biodiversità organizza splendidi appuntamenti dedicati a diversi target.

Incontri e laboratorio sono gratuiti con prenotazione obbligatoria.

SABATO 30 SETTEMBRE ALLE ORE 10 e ALLE ORE 11.15 - Per bambini

Laboratorio di mostrologia con i tecnoscienza

Esseri spaventosi di tutti i tipi vagano per le strade del mondo! Ma degli scienziati, esperti in mostrologia, hanno allestito un laboratorio per imparare i più raffinati esperimenti di difesa dalle creature mostruose. Forze sovrumane, strane luci e lunghe ombre: molte possono essere le vie della paura e per scoprirle è sufficiente un po' di mostrologia!

Per bambini dai 7 agli 11 anni. Per i genitori è prevista la possibilità di partecipare a una visita guidata a prezzo ridotto.

Prenotazioni qui https://forms.gle/LUNii74fxhb7BEkW6

SABATO 30 SETTEMBRE ALLE ORE 16.30 - Per tutti

L'era della plastica

Presentazione di Plasticene. L'epoca che riscrive la nostra storia sulla Terra (il Saggiatore)

Con Nicola Nurra che dialoga con Franco Amigoni

A partire dalle sue esperienze personali di biologo marino e dagli incontri fatti con scienziati che indagano lo scioglimento dei ghiacci polari e la diminuzione della corrente del Golfo, le isole di plastica galleggianti – cinquemila miliardi di pezzi per un totale di 260 000 tonnellate – e lo sbiancamento delle barriere coralline, Nurra ci introduce in modo chiaro e documentato ai preoccupanti scenari climatici di domani; a ciò che irrimediabilmente succederà se non interveniamo subito. In dialogo con lui Franco Amigoni, assessore allo Sviluppo economico, ambiente, processi partecipativi e innovazione del Comune di Fidenza.

Prenotazioni qui https://forms.gle/W2JTtqGWPvkn7trDA

SABATO 30 SETTEMBRE ALLE ORE 21 - Per le famiglie

Mostri d'Aria

con Giacomo Agnetti e Mario Ferraguti

Chi fa alzare gli stormi di uccelli in un unico volo improvviso? Chi sostiene nel cielo gli aerei, chi lancia saette, fa cadere la neve, pianta gli alberi e curva l'arcobaleno? Sono mostri pazienti e giganti, fatti d'aria, instancabili e antichi; fanno muovere tutte le cose e fanno accadere… tutto quello che accade.

Prenotazioni: https://forms.gle/EAMdLZYgNMt9WC3W9

DOMENICA 01 OTTOBRE ALLE ORE 10 - Per bambini e ragazzi

Roba da mostri

Laboratorio di fumetto con Emiliano Pagani in collaborazione con Tunué

dai 6 ai 12 anni

Imparare a disegnare e dare un nome alle nostre paure è il modo migliore per superarle, divertendosi. Un laboratorio mostruoso per inventare il Mostro più spaventoso che esista, pescando tra gli ingredienti più terrificanti della tua immaginazione, con l'aiuto di Emiliano Pagani, autore insieme a Pluc del graphic novel "Roba da mostri" (Tunué).

prenotazioni https://forms.gle/YRQ4RrBEb4JoSGos6

Per il programma completo della manifestazione: SPIEGAMELO!

Il MuMAB - Museo Mare Antico e Biodiversità si trova in Località San Nicomede a Salsomaggiore Terme (PR).

Per informazioni: 0524/583595 - mumab@millepioppi.it