In cammino per sostenere i territori dell’alluvione - Dal 1 al 3 marzo 2024

In cammino per sostenere i territori dell'alluvione

Dal 1 al 3 Marzo 2024

È di nuovo tempo di Social Trekking! Social Trekking porterà la sua solidarietà alla Romagna e alla Romagna Toscana, per non dimenticare che questi territori hanno ancora bisogno del sostegno di tanti! Vi aspettano a Faenza dall'1 al 3 marzo 2024 per conoscere questo territorio bellissimo, fra ceramica e calanchi, e camminare insieme nelle colline faentine e nelle vallate romagnole più colpite dall'alluvione, dove le montagne, le strade e i sentieri sono implosi sotto la forza dell'acqua e hanno invaso di fango la pianura. La partecipazione a tutte le attività in cammino e d'incontro è gratuita (ad eccezione dei costi vivi per transfer, vitto, alloggio e alcune esperienze indicate nel programma), ma è necessaria la prenotazione perché, per motivi logistici, è a numero chiuso.

Le prenotazioni inizieranno a gennaio, ma se volete intanto prendere per il biglietto del treno, comunicatecelo, vi metteremo in una lista di priorità.

Non è richiesto nessun anticipo di denaro, ma ci sono strutture che sono a disposizione dei partecipanti, ci sono persone che preparano da mangiare e ci sono tanti volontari che mettono tempo e risorse a disposizione dell'evento per far si che sia una bella festa.

Nel rispetto di tutte queste persone vi chiediamo gentilmente di prenotare per tempo e, se non potete più partecipare, di comunicare in anticipo la rinuncia.

Le iscrizioni inizieranno a partire dal 21 GENNAIO. Per domande o informazioni potete scrivere a: paola.grandi@waldenviaggiapiedi.it

MAGGIORI INFORMAZIONI SU www.socialtrekking.it