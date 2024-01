A cura di Asini nel Cuore nel Parco Boschi di Carrega

Ti piacerebbe partecipare in famiglia a una passeggiata nella natura nel Parco Boschi di Carrega, accompagnati dal placido incedere di dolci asinelli?

A poca distanza da Parma si può! CamminAsino: un progetto di educazione ambientale per bambini e famiglie, organizzato da Asini nel Cuore, attraverso 4 semplici escursioni per famiglie in programma da novembre 2023.

Le famiglie saranno accompagnate da una guida ambientale escursionista e da dolci asinelli. In questo modo le passeggiate si trasformeranno in un'occasione di educazione ambientale: grandi e bambini potranno scoprire la biodiversità che li circonda, anche attraverso laboratori con materiali naturali e illustrazione di alberi secolari presenti nel Parco.

La seconda escursione si terrà domenica 04 febbraio 2024 dalle 14 alle 16.

Il ritrovo è alle 13.45 al parcheggio Via Case Nuove del parco a Sala Baganza (PR), dietro il Ristorante I prifferi.

A tutti i partecipanti sarà omaggiata una miniguida dei sentieri proposti e all'educazione ambientale.

Attività gratuita. Per informazioni e prenotazione obbligatoria: elisa@asininelcuore.it - 349/4286844 (anche wa).

Gli altri appuntamenti sono:

Primavera : domenica 17 Marzo 2024, ore 14.30 – 16.30

: domenica 17 Marzo 2024, ore 14.30 – 16.30 Estate: domenica 5 Maggio 2024, ore 15.00 – 17.00

Inoltre, sabato 17 febbraio 2024 alle ore 16 presso la Rocca San Vitale ci sarà la presentazione del libro "CamminAsino" dedicato alla riscoperta di noi stessi attraverso la Natura.

Il progetto è finanziato da Fondazione Cariparma con il patrocinio di Parchi del Ducato.