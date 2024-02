Il Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate propone diversi materiali didattici che possono essere liberamente consultati e scaricati.

Oggi vi proponiamo delle Storie da leggere all'aperto, un modo per scoprire diversi ambienti naturali attraverso la lettura. Le storie proposte sono infatti pensate per essere lette in ambienti particolari e possono funzionare da spunto anche per l'esplorazione in natura. Vediamole meglio:

Per scoprire gli altri materiali creati dal Parco, vi basta andare nella sezione apposita del sito