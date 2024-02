Alla Borsa Internazionale del Turismo si parla di sostenibilità e tutela degli ecosistemi marini

"Sistema del turismo sostenibile delle isole e delle Aree Marine Protette della Regione Campania", questo il titolo dell'incontro cui ha partecipato il presidente di Federparchi Luca Santini e che si è svolto il 5 febbraio nell'ambito del BIT, la Borsa Internazionale del Turismo in corso alla Fiera di Milano dal 4 al 6 del mese. L'appuntamento è stata l'occasione per ribadire l'importanza e il ruolo delle Aree Marine Protette non solo in termini di tutela della biodiversità, ma anche per il contributo alla diffusione di un turismo che sia sostenibile e compatibile con gli ecosistemi marini. Le Amp, infatti, sono scrigni di bellezza ma devono gestire flussi turistici particolarmente massicci nella stagione estiva. Un'opportunità di sviluppo e lavoro per le comunità del territorio che necessita delle necessarie strategie, regole e risorse per preservare gli habitat naturali.

Oltre a Santini hanno partecipato all'incontro Antonino Miccio, Amp Regno di Nettuno; Lucio De Maio, Amp Punta Campanella; Romano Gregorio, Amp Castellabate e Costa Infreschi; Fabio Pagano, Parco archeologico sommerso di Baia; Maurizio Simeone, Amp Gaiola. Le conclusioni di Felice Casucci, assessore al Turismo della Regione Campania.