La Comunità Montana di Valle Camonica, soggetto referente per il MASE - Ministero dell'Ambiente, della Sostenibilità e dell'Energia riceve in queste settimane due importanti contributi del valore di circa 1.860.000 euro complessivi.

Il primo contributo è erogato dal programma "Siti naturali UNESCO per il Clima 2023", che finanzia interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici a favore di Comuni ricadenti, in tutto o in parte, nei siti UNESCO di interesse naturalistico. A beneficiarne saranno i Comuni di Ponte di Legno, Temù, Edolo, Saviore dell'Adamello, Cevo, Berzo Demo, Paspardo, Cimbergo, Bienno, Berzo Inferiore e Pisogne, con interventi per la gestione forestale sostenibile attraverso azioni finalizzate al recupero e alla valorizzazione di boschi che negli ultimi anni sono stati flagellati dall'Ips Typographus (il bostrico dell'abete rosso).

Il secondo contributo, erogato nell'ambito del programma "Siti naturali UNESCO e ZEA per l'educazione ambientale" e destinati ad alcuni istituti Comprensivi del territorio che hanno risposto a un bando ministeriale e presentato proposte di percorsi di educazione ambientale per gli studenti legati a tematiche che spaziano dalla tutela e valorizzazione della biodiversità alla gestione dei rifiuti e loro raccolta differenziata.

Da dove arrivano i fondi?

I fondi arrivano dal mercato dei crediti di carbonio, un sistema in cui le aziende possono acquistare e vendere "crediti" che rappresentano la riduzione delle loro emissioni di gas serra, contribuendo così a mitigare i cambiamenti climatici.

I crediti di carbonio rappresentano un'unità finanziaria equivalente a una tonnellata di diossido di carbonio (CO2), che viene permanentemente rimosso dall'atmosfera (carbon offset) o, alternativamente, di cui viene evitata l'emissione (carbon abatement/elimination).

Insieme per migliorare l'ambiente in cui viviamo!