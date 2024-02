Concorso rivolto alle scuole e ai cittadini del distretto culturale del Barro

In occasione della Giornata Nazionale di Prevenzione dello Spreco Alimentare, che si celebra il 5 febbraio, il Distretto Culturale del Barro presenta due concorsi a premi, dedicati alle scuole primarie e ai cittadini del Distretto dal titolo "IO STO con BarroLoSpreco - Rispettiamo il cibo, combattiamo lo spreco!".

L'iniziativa si propone di diffondere pratiche innovative per ridurre gli sprechi alimentari, affrontando un problema che comporta perdite economiche, impatti ambientali e disuguaglianze sociali.

I partecipanti sono invitati a realizzare degli elaborati grafici e/o cartelloni pubblicitari che veicolino le seguenti finalità:

- denunciare lo spreco alimentare che ancora viene prodotto nelle mense scolastiche;

- educare a una cultura del consumo consapevole, partendo dall'esperienza quotidiana e personale degli alunni a scuola, nel momento del pasto;

- fare una spesa intelligente

- conservare in modo corretto nel frigo gli alimenti;

- ridurre le porzioni nel piatto;

- riutilizzare avanzi per creare nuove ricette.

La scadenza dell'invio degli elaborati è il 19 aprile.

I migliori elaborati saranno premiati sabato 4 maggio.

Quali sono i premi?

Per il concorso dedicato ai cittadini sono previsti premi per i primi tre classificati, consistenti in buoni acquisto presso un supermercato della zona del valore di 500€ per il primo classificato, 300€ per il secondo e 200€ per il terzo.

Per il concorso dedicato alle scuole sono previsti premi per i primi tre classificati, consistenti in buoni acquisto di materiali scolastici presso la Ditta Lasercart di Lecco del valore di 500 € per il primo classificato, 300 € per il secondo e 200 € per il terzo.

Cosa aspetti? Aiuta a divulgare le buone azioni contro lo spreco alimentare!

Maggiori informazioni sul concorso per le scuole clicca qui.

Maggiori informazioni sul concorso per la popolazione clicca qui.