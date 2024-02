Un'escursione tra della natura e fervore religioso domenica 11 febbraio

Un'escursione fra vigneti e dolci colline, ammirando il Castello di Torrechiara in lontananza, e attraversando un antico borgo abbandonato. Percorreremo il Sentiero d'arte, ammirando le singole opere d'arte e percorreremo insieme un tratto dell'antica Via di Linari, alternativa alla Via Francigena per i pellegrini diretti a Roma.

Dislivelli: 250 m in salita - 250 m in discesa - 500 m complessivi

Grado di difficoltà: Turistico (sono circa 11 km in totale) presenza di guadi e molto fango. Tempo di percorrenza: 3 ore (escluse le soste). Sentiero NON adatto a bambini.

Ritrovo: domenica 11 febbraio 2024 alle ore 9.00 presso il parcheggio del Castello di Torrechiara a Langhirano (PR). Termine escursione: ore 13.00

Attrezzatura richiesta: Scarpe da trekking, k-way, acqua, cappellino, crema solare, merende e pranzo al sacco, occhiali da sole, spray repellente contro gli insetti, ricambio completo da lasciare in auto, bastoncini da trekking

Organizzatore e Guida: Rossana Rossi (Guida Ambientale Escursionistica e Accompagnatrice Turistica)

Costo di partecipazione: 15 € a persona

Prenotazione Obbligatoria: Cell: 347-7892185 e-mail: rossana.rossi72@yahoo.it https://www.facebook.com/evaescursioni facebook: eva gruppo esploratori val d'arda, @evaescursioni